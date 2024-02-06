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Tüter, 6 Şubat'ı anma etkinlikleri kapsamında Ankara'da faaliyet gösteren ekiplerle enkazda hareket tarzlarını geliştirebilmek için tatbikat düzenlediklerini belirterek, tatbikata 14 ekip, 300 personel, 38 araçla 9 arama kurtarma köpeğinin katıldığını söyledi.

Tatbikat sonrası konuşan Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürü Soner Tüter, Kahramanmaraş merkezli deprem lerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Enkazda ve hasar görmüş binalarda mahsur kalanlar kırıcı ve kesici aletler, halatlarla kurtarıldı.

Alanda senaryo gereği cihazlarla dinleme yapılırken arama kurtarma köpekleri de kullanıldı.

Yenimahalle ilçesindeki AFAD Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta kamu kurum kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekipleri de yer aldı.

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