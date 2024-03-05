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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde "gençlik yapılanması" içerisinde "Demokratik Öğrenci Meclisi" altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 19 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

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