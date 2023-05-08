ANKARA- Mekan ve cast çalışmaları son hızla sürerken, dizinin ülkemizde merakla izlenen gayrimeşru yerl altı dünyasının derinlerinde yaşanan savaşlar işlenecek.

Ankara'nın Arka sokaklarındaki yükselme savaşlarından başlayarak adım adım baronlara kadar ilerleyecek olan mahalle tayfalarının çekişme dolu hikayesini izleyeceğiz.

Dijital platform için hazırlanan dizinin oyuncuların bir kısmı gerçek karakterler olacak, bir kısmı ise profesyonel oyuncu seçimleri yapılarak bu hikayeye bütünlük sağlandırılacak.

Dizinin hikayesi Emrah Akduman'a ait olup Senaryosunu Ümit Andaç ve Emrah Akduman yazıyor.Henüz cast aşaması devam eden dizinin başrollerinde Naci Yıldırım, usta oyuncu Kemal Denizci, Gökberk Yıldırım , Mıss Avrupa 3. güzeli Duygu Çakmak, Ekin Çepni ,Ümit Yalaza , Sertaş Tavşan , Erkan Karaarslan, Fercan Bay , Ender Emek, Berşan Karadayı gibi oyuncuların yer aldığı ve başrol için Pelin Körmükçü ile görüşmeler devam ederken bir çok oyuncu ile temaslar sürüyor.

Konusu ile şimdiden büyük yankı uyandıran diziye Ankara'nın görünmeyen yüzünü izleyeceğiz.

HABER: MERVE ELÇİ