ANKARA AA- Mağarayı ziyarete gelenlerden emekli öğretim üyesi Mehmet Kara, mağarada yapılan çalışmaları beğendiğini söyledi.

Emeği geçenleri kutlayan Kara, "5 milyonluk yıllık bir geçmişi olan, yaşayan bir mağara burası. Hala oluşumlar devam ediyor. Peri bacaları tipinde manzaralar da görüyoruz. Gerçekten harika bir hizmet olmuş." dedi.

Servis hizmeti sunulacak

Gölbaşı Belediyesince restorasyon çalışmaları tamamlanan mağaranın giriş ücreti yetişkinler için 30 lira, öğrenciler için 15 lira olarak belirlendi. Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra 0-6 yaştakiler mağarayı ücretsiz gezebilecek.

Belediye, vatandaşların Tulumtaş Mağarası'nı ziyaret etmeleri için servis hizmeti başlattı. Servisler pazartesi ve cumartesi günleri TOKİ Saat Kulesi önünden salı, çarşamba ve perşembe günleri İlçe Halk Kütüphanesi önünden 10.30 ve 14.30 saatlerinde hareket edecek.

Tulumtaş Mağarası

İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasında, Karayatak mevkisinde bulunan Tulumtaş Mağarası, yatay bir mağara olarak kollarıyla beraber yaklaşık 265 metre gezilebilir uzunluğa sahip. Mağara 467 metrekare yapı alanında kafe, hediyelik eşya, sinevizyon, bilet gişesi, mescit ve tuvalet olanaklarıyla hizmet verecek. 45 kişilik kapasitesi bulunan sinevizyon odasında ise mağarayı gezmeden önce ziyaretçilerin bilgilendirilmesi sağlanacak. Mağara alanında bulunan kafenin iç tasarımı, Tulumtaş Mağarası'nın sarkıt ve dikitlerinden yola çıkılarak yapıldı ve bu sayede ortamla uyum sağlanmış oldu.