Haber: Bahar Önen BÜKE

Usta söz yazarı Cengiz Altınsoy 500'ü aşkın şarkı sözleri ,önde gelen sanatçılar tarafından hayat bulan şarkılarıyla müzik camiasın da büyük beğeni topladı.

Ebru Gündeş' in seslendirdiği "Anlatamam Görmen Lazım" , Güllü 'nün "Sabah Olmadan", İbrahim Tatlıses 'in " Bir Allah'ım Var Bir de Sen " adlı dillere pelesenk olmuş efsane şarkıların usta yazarı Cengiz Altınsoy tüm şarkı sözlerini ve şiirlerini birleştiren bu ilk kitabı" Anlatamam Görmen Lazım " ile bestekarlar ve şiir severler tarafından büyük ilgi görüyor.

Cengiz Altınsoy 'dan şiir ve şarkı sözlerinin buluştuğu ilk kitabı " Anlatamam Görmen Lazım" tüm seçkin kitabevlerinde satışta.