Haber: Mert Osman Erman

Bir eski Moskova polis memuru olan Sergei Khadzhikurbanov, 2014'teki bir duruşmada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak avukatı Alexei Mikhalchik, altı aylık askeri sözleşmesini tamamladıktan sonra şimdi bir devlet başkanı affına layık görüldüğünü söyledi.

Olayda suçlu bulunan beş kişiden biriydi.

Novaya Gazeta gazetesi için raporlar yazan ve Rusya'nın Çeçenya'daki savaşına karşı açık bir eleştirmen olan Politkovskaya, apartman dairesinde bir asansörde vurulmuştu.

Çeçenya'daki Rus ihlallerine dair kararlı soruşturmasıyla uluslararası üne kavuştu.

Ancak yazıları, o dönem ikinci bir terimi sürdüren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çeçen liderliği olmak üzere birçok yetkiliyi kızdırdı.

Khadzhikurbanov, cinayetin lojistik destek sağlamakla suçlu bulundu.

"[Khadzhikurbanov], özel kuvvetler savaşçısı olarak özel askeri operasyona katılmak için bir sözleşme imzalamaya davet edildi," dedi avukatı AFP'ye.

"Sözleşme sona erdiğinde, devlet başkanının kararıyla affedildi."

Rus savunma bakanlığı, görünüşe göre geçen yıl bu uygulamayı benimseyen ilk Wagner paralı asker grubunun yerini alarak mahkumları Ukrayna'da savaşmaya işe almıştır. 2014'teki cinayet davasında, tetiği çeken Rustam Makhmudov müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Politkovskaya'nın cinayetini organize etmekten suçlu bulunanlardan biri olan amcası Lom-Ali Gaitukayev de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Makhmudov'un iki kardeşi, Dzhabrail ve Ibragim, birer 14 ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayeti kimin emrettiği hiçbir zaman belirlenemedi.