İSTANBUL- 51. İstanbul Müzik Festivali’nin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, 13 Haziran Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde 47 yıldır dünyanın tüm büyük salonlarında konser veren, Previn, Chin, Penderecki gibi çağının en önemli bestecilerinin eser ithaf ettiği efsane kemancı Anne-Sophie Mutter’e sunuldu. Törenin ardından, Mutter ve bursiyerlerinden oluşan yaylı sazlar topluluğu Mutter’s Virtuosi’nin verdiği konser, dinleyiciler arasında çok sayıda sanatçının da olduğu herkesin nefesini kesti.

Konsere A. Vivaldi, “Üç Keman İçin Konçerto” ile mükemmel başlayan, A. Previn’in kendisine ithaf ettiği “İki Yaylı Dörtlüsü ve Kontrbas için, Nonet” in Türkiye prömiyerini yapan J. S. Bach, J. Bologne’nin eserlerinin ardından üç bis de yapan Mutter, 60 yaşında koruduğu olağanüstü performansıyla ve topluluğun yüksek seviyesini gösteren programıyla sadece bu yılın değil festival tarihinin zirvesine yükseldi.

Ödülünü İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’ın elinden alan Mutter, “Bu harika ödül için minnettarım çünkü bana genç nesil müzisyenlerle çalışmalarıma devam etmem için ilham veriyor” diyerek ödülü beraberlik duygusuyla aldığını ifade etti.

Efsane sanatçı büyük müzik tutkusunu da şu sözlerle anlattı: “Vakfım Anne Sophie Mutter Vakfı, 26 senedir genç müzisyenlerle çalışıyor. Yeni nesil müzisyenlerle olan bu işbirliğim, hayatımda üstlendiğim en harika, memnuniyet verici, heyecan verici ve zorlu rollerden biri oldu. Vakfım, dünyaya iyi niyet elçileri göndermeye çalışıyor ve bu gece sahnede farklı ülkelerden oluşan topluluğumuz var. Vakfımın amacı, genç ve yetenekli keman, viyola, çello ve kontrbas solistlerinin dünya çapında tanıtılması.”

HABER: BÜLENT ÇAMCI