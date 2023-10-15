Haber: Elif Hayvalı

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları Bursa'da; Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi işbirliğinde gerçekleşen anlamlı bir geceyle başladı. Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) gerçekleşen gecede Pınar Ayhan 'Kemal' isimli müzikal belgeselini sahneledi. Büyük ilgi gören ve geceye katkıda bulunanların ödüllendirildiği gecede konuşan Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, “Cumhuriyet'in 100. yılına erişmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizler Cumhuriyet kadınları olarak Atatürk'ün yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar da geceye katılan tüm konuklara teşekkür etti. Gösterinin finalinde her iki kurum tarafından çiçek ve plaketle teşekkür edilen Pınar Ayhan, Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz tarafından ise ‘Cumhuriyet Kadını' ödülü ile onurlandırdı. Geceden elde edilen gelir ise Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi'nin eğitim bursuna bağışlandı.