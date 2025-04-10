Antalya İl Emniyet Müdürlüğü personelince hazırlanan klipte, polis teşkilatının her an göreve hazır olduğunu gösteren görseller ile Antalya'nın simgeleri Saat Kulesi, Yivli Minare, tarihi Kaleiçi, Konyaaltı Sahili görüntüleri yer aldı.

Personel tarafından yazılan sözler de yapay zeka ile klipte seslendirildi.

Klipte, şu sözler yer aldı: "Antalya'da huzur ve güvenin sesiyiz / Kalbimizde vatan ve millet sevgimiz / Her ihbara umut olmak için koşarız / Gittiğimiz sokağı huzurla aydınlatırız. Antalya'nın huzuru Türkiye'nin huzuru / Bu kutsal hedefle güvenin bekçisiyiz. / 180 yıldır 10 Nisan'ı büyük bir şeref ve gururla anarız. / Adaletin muhafızı Demir Atlarımız / Belayı kovalar Gece Kartallarımız / Mazluma Yunus zalime yavuz / Suçun ve suçlunun karşısında biz varız. / Bu kutsal hedefle güvenin bekçisiyiz /180 yıldır 10 Nisan'ı büyük bir şeref ve gururla anarız. / Gece gündüz nöbetteyiz / Çevik'ten iradeyiz / Ata'mızın izindeyiz /Al bayrağın gölgesiyiz / Milletimizin gönlünde / Kahraman Türk polisiyiz. / Bu kutsal hedefle güvenin sesiyiz / 180 yıldır 10 Nisan'ı büyük bir şeref ve gururla anarız. / Şeref, Görev, Vatan... / Bu yolda hep birlikteyiz."