Antalya

Konyaaltı ilçesi açıklarında bir balıkçı, su üzerinde hareketsiz duran Akdeniz fokunu fark etti.

Balıkçının ihbarıyla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünden Su Ürünleri Mühendisi Nazif Ay, fokun ölü olduğunu tespit etti.

Ay, teknesiyle ölü foku Konyaaltı Plajı'na çıkardı.

Plaja gelen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da fok üzerinde inceleme yaptı.

"Büyük bir ihtimalle balıkçı ağına takılması nedeniyle ölmüş"

Fok, ölüm sebebinin belirlenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sahilde gazetecilere yaptığı açıklamada, Akdeniz foklarının dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Ölen fokun genç bir birey olduğunu anlatan Gökoğlu, "Büyük bir ihtimalle balıkçı ağına takılması nedeniyle ölmüş. Yüzgeçlerinde balıkçı ağı izleri var. Çok üzücü." dedi.

Dünyada yaklaşık 700 Akdeniz foku kaldı

Dünyada yaklaşık 700 Akdeniz fokunun kaldığının tahmin edildiğine belirten Gökoğlu, bu fokların da büyük çoğunluğunun Türkiye kıyılarında yaşadığını kaydetti.