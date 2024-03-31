Merkez Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Işık, Gazi Anadolu Lisesi'ne papağını "Paşa" ile gitti.

Diğer seçmenlerin de dikkatini çeken Işık, 1469 No'lu sandıktaki işlemlerinin ardından omzundaki papağanıyla kabine girdi. Oy verme işlemi sırasında papağının sürekli ses çıkarması salondaki görevlileri gülümsetti.

Zarfı sandığa atarak vatandaşlık görevini yerine getiren Işık, yaptığı açıklamada, "Paşa"nın 8 aylık olduğunu ve yanından ayrılmadığını söyledi.

Oy kullanmaya papağanıyla konuşarak geldiğini belirten Işık, "Ben nereye gitsem Paşa yanımdadır. Taksicilik yapıyorum, akşama kadar araçta benimle geziyor. Birkaç kelime konuşabiliyor. Oy kullanmada da yanımdan ayrılmadı." dedi.