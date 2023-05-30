Kiriş bölgesindeki 9 turistik tesisin sahil kısmında kullanılacak dron projesinin hayata geçirilmesi dolayısıyla ilçedeki bir otelde tören düzenledi.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, yaptığı konuşmada, vatandaşların ve turistlerin güvenliği için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Boğulma vakalarına hızlı müdahalenin önemini vurgulayan Çam, "Kişiye ulaşabilmek, hayata tutunmasını sağlamak için teknolojiyi kullanmak çok önemli. Cankurtaran dronlar boğulma tehlikesi geçirenlere daha hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır. Hayata geçirilen projeyle ilçemiz örnek oldu, tüm Türkiye'ye yayılmasını ve vakaların azalmasını umuyoruz." diye konuştu.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya da boğulma vakalarında zamanla yarışıldığını ifade etti.

Dron cankurtaran hizmetini vermenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Sarıkaya, "Umarım ülkemize yayılır ve sürdürülebilir olur." temennisinde bulundu.

Kamerasıyla tespit edip, can simidi bırakıyor

Projeyi yürüten Erdoğan Budak, yaklaşık 4 yıl önce boğulma vakalarının önüne geçilmesi için çalışmaya başladıklarını aktardı.

İstatistiklere göre her yıl dünyada 370 bin, Türkiye'de 900'e yakın insanın boğulduğunu vurgulayan Budak, şunları kaydetti:

"Verilere göre normalde bir yetişkinin boğulma süresi 50 saniye. Dolayısıyla kişileri su yüzeyinde tutabilmek için 15 ila 20 saniyede yetişmemiz gerekiyor. Dronlarımız ortalama 80 kilometre hız yapabilmekte. Bir cankurtaranın 1,5 dakikada gidebildiği yere 8 saniye gibi bir sürede ulaşıyor. Cankuş'lar, 250 metre uzaklıktaki bir yere 23 saniyede rahatlıkla gidiyor, kamerası sayesinde yeri belirlenen hedefe nokta atışıyla can simitlerini bırakabiliyor."

Budak, projede görev alan dron pilotlarına hareketli ve sabit hedefler için kapsamlı eğitimler verildiğini de sözlerine ekledi.

AA