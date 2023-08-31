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Kaza yı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Tozan (44) devrilen traktörün altında kaldı.

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