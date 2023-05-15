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Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, seralar ve depo hasar gördü.

RTÜK Başkanı Şahin: Sonuçlar, aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00'e kadar yayınlanamayacak

RTÜK Başkanı Şahin: Sonuçlar, aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00'e kadar yayınlanamayacak

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Karton ve plastiklerin tutuşmasıyla büyüyen alevler, yakındaki sebze ekili 2 naylon seraya sıçradı.

Altıayak Mahallesi'ndeki geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda kalan Suriyeli işçi, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu.

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