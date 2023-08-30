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AVM önünde JAK timlerinin gösterisini ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Marmaray, Başkentray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri yarın ücretsiz olacak

Marmaray, Başkentray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri yarın ücretsiz olacak

JAK üyesi jandarmalar, Muratpaşa ilçesinde bulunan 21 katlı binanın çatısından aşağı sarkarak "Antalya İl Jandarma Komutanlığı" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılarının yer aldığı flamaları yukarıya çekti.

Antalya Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK), 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin çatısından halatla sarkarak Türk bayrağı açtı.

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