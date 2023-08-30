Antalya
JAK üyesi jandarmalar, Muratpaşa ilçesinde bulunan 21 katlı binanın çatısından aşağı sarkarak "Antalya İl Jandarma Komutanlığı" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılarının yer aldığı flamaları yukarıya çekti.
Ardından renkli meşaleler yakan ekipler, çatı katından aşağı doğru kayarak alışveriş merkezinin dış cephesinde Türk bayrağı açtı. Bayrakla fotoğraf çektiren JAK timinin halatla aşağıya inmesinin ardından gösteri son buldu.
AVM önünde JAK timlerinin gösterisini ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
AA