Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye tarafından Atatürk Parkı'ndaki halı sahada düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası'na farklı yaş gruplarından 12 takım katıldı.

Turnuvada 23 Nisan doğum günü olan ve Kadıköy'de bıçaklanarak yaşamını yitiren Minguzzi için pankart açıldı. Turnuva sonunda da tüm sporculara anı madalyası verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde küçük yaşta hayattan koparılan Minguzzi'yi de anmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.