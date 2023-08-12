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Konyaaltı sahilinde kayalıklardan atlayan bir grup gencin, suda topla oynaması ilginç görüntü oluşturdu.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturanların yanı sıra bazı tatilciler de parklardaki gölge alanlarda dinlendi.

Tur teknesi kaptanı 4 günde ikinci kez deniz kaplumbağası kurtardı

Tur teknesi kaptanı 4 günde ikinci kez deniz kaplumbağası kurtardı

Sahildekilerden bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenirken, bazıları da palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinledi.

ANTALYA AA- Havanın sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 60 olarak kaydedildi.

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