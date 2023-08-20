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Hayvanların sıcak havadan etkilendiğini dile getiren Karakuş, "Yaz sıcaklarında develerimizi serinletmek için günde 4 kez yıkıyoruz. Ağustos sıcakları develerimizi zorluyor." dedi.

Deve yetiştiricisi Ahmet Karakuş, hayvanların bu aylarda zor günler geçirdiğini söyledi.

Kentteki sıcak hava ve nem, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Kumluca ilçesindeki deve yetiştiricileri, hayvanları serinletmek için büyük çaba sarf ediyor.

Bazı tatilciler park ve bahçelerde, gölge alanlarda zaman geçirdi.

Nem yoğunluğundan Beydağları görülemez olurken, sıcak ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahiller inden denize girerek serinlemeye çalıştı.

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