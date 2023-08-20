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Manavgat Belediyesinden alınan bilgiye göre şelaleyi yaz sezonunda günde ortalama 3-4 bin kişi ziyaret ediyor.

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Manavgat Irmağı üzerindeki çağlayanın seyir teraslarında serinleyen tatilciler, dinlenme alanlarında vakit geçirdi. Bazı vatandaşların da şelalenin alt tarafında ırmağa atlayarak yüzdüğü görüldü.

ANTALYA AA- Havanın sıcaklığının 32, nem oranının ise yüzde 80'leri geçtiği kentte, tatilciler Manavgat Şelalesi 'nde yoğunluk oluşturdu.

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