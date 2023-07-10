Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bahçe kapısının demirine konan kuşun suyu içtiği, kanatlarını çırptığı ve ürkmeden beklediği anların yer aldığı görüntülerde, Sarıkaya'nın " Sıcak hava lardan o da yanmış. Al bakalım, kendine gel. Bak kendine geldi." sözleri duyuluyor.

Sarıkaya'nın, alakarga yavrusu olduğu değerlendirilen kuşa su verdiği anlar, yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üzümlü Mahallesi'nde sıcak ve nemli hava nedeniyle uçamaz durumdaki kuşu gören Ramazan Sarıkaya, pet şişedeki suyla hayvanı serinletti. Su verileceğini görünce ağzını açan kuşa su içiren Sarıkaya, yavrunun kendine gelmesini sağladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.