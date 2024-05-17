Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gol: Dk. 30 Mendoza (Kendi kalesine) (Bitexen Antalyaspor)

Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu

Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu

19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. İsmail Çokçalış'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun Aydoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Veysel Sarı çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu Antalyaspor lu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.