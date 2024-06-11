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Yaklaşık 15 yıl önce çıkan yangında da işletme zarar görmüştü.

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yazır Mahallesi'nde Olympos Antik Kenti yakınındaki Kadir Karataş'a ait "Kadir'in Ağaç Evleri" adlı turistik işletmedeki bungalov evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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