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Şüphelilerin terör örgütü içinde "bölge talebe mesulü", "üniversite mezun mesulü", "ev abisi" ve "asker şahıslardan sorumlu" gibi sözde ünvanlarla faaliyet yürüttükleri, örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin ettikleri öne sürüldü.

Polisin düzenlediği operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltı na alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Dışişleri: BMGK'nin kararını Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz

Dışişleri: BMGK'nin kararını Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz

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