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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan uyarıda, "Batı Akdeniz'de ( Antalya Körfezi) rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı ve falezlerde dev dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zorlandı. Yayalar da fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kentte sabah başlayan yağış ve fırtına , öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

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