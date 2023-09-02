ANTALYA (AA)

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, yaptığı açıklamada, güz dönemi için domates fidelerinin toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Domateslerin ekim sonu ve kasım dönemlerinde hasadının yapılacağını belirten Oğuz, "İlçede 20 bin dekar alanda domates üretimi yapıyoruz. Şu anda diktiklerimiz güz dönemi için." ifadelerini kullandı.

İlçenin tarım üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu anlatan Oğuz, yaz kış domates, biber, salatalık gibi yaş sebze ve meyve üretimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Ürünlerin hem iç pazar hem de yurt dışında satışa sunulduğunu ifade eden Oğuz, bol kazançlı bir sezon diledi.