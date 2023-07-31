Antalya

Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Malatya'nın Kuyulu Mahallesi'nde depremzedeler köy evlerine yerleşiyor Malatya'nın Kuyulu Mahallesi'nde depremzedeler köy evlerine yerleşiyor

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA