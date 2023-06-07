ANTALYA AA- Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenmenin yaşama katacağı değerleri vurgulamak, çevreye, endemik hayvanlara dikkati çekmek için çalışma yapıldı.

Yaşam alanı Antalya civarı olan 300'ün üzerinde kelebek incelenerek, aralarından 3'ü endemik 12 farklı kelebeğin kanat şekilleri, enstitüde kursiyerlerin tezgahlarda dokuyarak, doğal boyalarla renklendirdiği ipek üzerine işlendi.

Doğanın ve kelebeklerin eşsiz güzelliğiyle buluşturularak hazırlanan özgün elbiseler, tarihi Kaleiçi'nde düzenlenen defileyle sergilendi.

"Yer Gök Kırmızı Beyaz Bayrak" giysisi özel tasarımları ve Antalya'nın endemik kelebeklerinin giysi tasarımına dönüştüğü "Antalya'nın Kelebekleri" defilesi beğeni topladı.

"Çevreye dikkati çekmek istedik"

Enstitünün müdürü Emine Erkal, yaptığı konuşmada, 1987'den bu yana geleneksel kültürü yaşatma, araştırma ve proje temelli çalışmalar yaptıklarını, "Selçuklu ve Yörük" temalı 120 projeyi başarıyla tamamlayarak, kitaba dönüştürdüklerini söyledi.

Çevrenin öneminin arttığı günümüzde doğaya ve endemiğe dikkati çekmek istediklerini anlatan Erkal, şunları kaydetti:

"Geleneksel kültürü yaşatmak için çalışma yapıyoruz. Doğa harikası endemik kelebeklerimizi, dünyada ilk defa kıyafete dönüştürerek tasarımsal mucize yarattık. Kumaşların hepsi kurumda dokundu. Dokumada Alanya ipek dokuma tekniği kullanıldı. Doğal boyalarla renklendirildi. 15 kelebek kostümü sergilendi. Çevreye, Antalya'mızın doğasına, endemik kelebeklere dikkati çekmek için böyle bir çalışma gerçekleştirdik."

Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı da endemik kelebeklerden esinlenerek hazırlanan defilenin etkileyici olduğunu belirtti.



