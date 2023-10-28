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Boztepe, ziyaretin anısına Çavuşoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu "07" numaralı Antalyaspor forması hediye etti.

Öte yandan, Antalyaspor 'un yeni başkanı Sinan Boztepe'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan AK Parti Antalya milletvekilleri, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, teknik ekip ve futbolculara başarı diledi.

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