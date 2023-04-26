Antalya
Ligde 31 hafta sonunda 13. sırada bulunan Akdeniz temsilcisi, topladığı 33 puanın 10'unu 2 galibiyet, 4 beraberlikle dış sahada elde etti. Deplasmanda 14 maçı geride bırakan Antalyaspor, dış sahada en az puan toplayan takımlar arasında bulunuyor.
Ligin 2. haftasında İstanbul'da HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendikten sonra ikinci dış saha galibiyetini 12. haftada Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek alan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra oynadığı deplasman maçlarında 5 mağlubiyet, 4 beraberlik yaşadı.
Akdeniz ekibi, 14. haftada Beşiktaş'la 0-0, 18. haftada Atakaş Hatayspor'la 0-0, 28. haftada Arabam.com Konyaspor'la 1-1, 30. haftada İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Antalyaspor, 16. haftada Medipol Başakşehir'e 2-0, 20. haftada Galatasaray'a 2-1, 22. haftada Trabzonspor'a 2-0, 24. haftada Kasımpaşa'ya 3-1, 26. haftada Adana Demirspor'a 2-0 yenildi.
Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda üç puan hasretini, ligin 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçı kazanıp gidermeyi hedefliyor.
AA