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Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda üç puan hasretini, ligin 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçı kazanıp gidermeyi hedefliyor.

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Ligin 2. haftasında İstanbul'da HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendikten sonra ikinci dış saha galibiyetini 12. haftada Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek alan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra oynadığı deplasman maçlarında 5 mağlubiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Ligde 31 hafta sonunda 13. sırada bulunan Akdeniz temsilcisi, topladığı 33 puanın 10'unu 2 galibiyet, 4 beraberlikle dış sahada elde etti. Deplasmanda 14 maçı geride bırakan Antalyaspor, dış sahada en az puan toplayan takımlar arasında bulunuyor.

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