Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

45+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ kanattan yerden ortasında Sivassporlu savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı top, kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Saric'in önünde kaldı. Saric'in bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

27. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Safuri'nin yaptığı ortaya yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda topu Sivasspor lu defans oyuncusu çizgi üzerinden kornere çeldi. Buksa'nın kafa vuruşu sırasında rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası üzerinde yükselen Appindangoye, kafayla topu kale önüne indirdi. Topu takip eden Koita'nın diziyle dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

12. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Koita'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Leite, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.