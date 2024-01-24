1. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin pasıyla topla buluşan Saric'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
12. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Koita'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Leite, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
13. dakikada konuk ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası üzerinde yükselen Appindangoye, kafayla topu kale önüne indirdi. Topu takip eden Koita'nın diziyle dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
27. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Safuri'nin yaptığı ortaya yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda topu Sivassporlu defans oyuncusu çizgi üzerinden kornere çeldi. Buksa'nın kafa vuruşu sırasında rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
45+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ kanattan yerden ortasında Sivassporlu savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı top, kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Saric'in önünde kaldı. Saric'in bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
Antalyaspor maçı 2-1 kazandı.Kaynak: AA