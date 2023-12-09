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Ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

45+3. dakikada Bitexen Antalyaspor 10 kişi kaldı. Erdal Rakip'in orta sahada Shukurov'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Çağdaş Altay, bu oyuncuya önce sarı kart gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu yeniden inceleyen Altay, Erdal Rakip'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

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