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43. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından sert ve düzgün şutunda kaleci Leite, gole izin vermedi.

14. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ramzi Safuri'nin sol çaprazdan ortasına arka direk gerisinde iyi yükselen Van de Streek'in kafayla pas verdiği Buksa, kale çizgisi önünden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile İstanbulspor karşılaştı.

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