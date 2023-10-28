Antalya/İstanbul

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'de başlayacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde üst üste son iki maçını kaybeden Akdeniz ekibi, çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayıp topladığı 9 puanla 14. sırada bulunuyor.

Çocuğu ölen Brezilyalı stoper Naldo'nun izinli olduğu Bitexen Antalyaspor'da, geçen hafta sakatlanan defans oyuncusu Güray Vural'ın forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak.

Başakşehir'de iki eksik

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 8 puanla 17. sırada bulunuyor.

Son iki maçını kaybeden Antalyaspor ise 9 puana sahip.

RAMS Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer ile savunma oyuncusu Edgar Ie bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte hafif sakatlığı bulunan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'in durumu ise yarın netlik kazanacak.