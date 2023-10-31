Antalya
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.Kaynak: AA
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.Kaynak: AA
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