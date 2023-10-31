Beşiktaş Emlakjet, yarın Umana Reyer'i ağırlayacak Beşiktaş Emlakjet, yarın Umana Reyer'i ağırlayacak
Antalya

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: AA