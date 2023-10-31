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Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

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