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Hasan Arat: Beşiktaş yönetimi, mesnetsiz şekilde komplo kurulduğunu iddia ediyor

Hasan Arat: Beşiktaş yönetimi, mesnetsiz şekilde komplo kurulduğunu iddia ediyor

Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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