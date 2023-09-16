Haber: Mert Osman Erman

Verilen zararın milyarlarca pounda kadar olduğu tahmin ediliyor ve şu soru gündeme geldi: Ukrayna, 2014 yılında ilhak edilen Kırım'ı geri almaya hazırlanıyor mu?

Kırım, Rusya'nın bir kalesidir, bu yüzden aşırıya kaçmamak önemlidir.

"Stratejinin iki ana hedefi var," diyor Kiev Merkezi Askeri ve Hukuki Çalışmalar Merkezi'nden Oleksandr Musiienko.

"Karadeniz'in kuzeybatısında üstünlük kurmak ve Rusya'nın savunma hatları için, Tokmak ve Melitopol civarında güneydeki lojistik olanaklarını zayıflatmak."

Diğer bir deyişle, Kırım'daki operasyonlar Ukrayna'nın güneydeki karşı saldırısı ile el ele gider.

"Birbirlerine bağlılar," diyor Musiienko.

Gelin, Ukrayna'nın Kırım'daki son başarılarına bir göz atalım.

Çarşamba günü, Birleşik Krallık ve Fransa tarafından sağlanan uzun menzilli seyir füzeleri, Rusya'nın çok övülen Karadeniz filosuna Sevastopol'deki ana üssünde büyük bir darbe vurdu.

Sevmorzavod kuru havuz tamir tesisinin sahnelerini gösteren uydu görüntüleri, iki kararmış gemiyi gösterdi.

Cuma günü, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, büyük bir amfibik çıkarma gemisi olan Minsk'in "muhtemelen işlevsel olarak yok edildiğini" söyledi.

Onun yanında, Ukrayna'ya yüzlerce mil mesafeden Kalibr seyir füzelerini fırlatmak için kullanılan Rusya'nın Kilo sınıfı dizel-elektrik denizaltılarından biri olan Rostov-on-Don'un "muhtemelen korkunç hasar gördüğü" bildirildi.

Belki de en azından aynı derecede önemlisi, bakımı tam Karadeniz filosunun tamamı için hayati olan kuru havuzların muhtemelen "birkaç ay boyunca kullanılamayacağı" tahmin ediliyor, bakanlık dedi.

Cumartesi günü Ukrayna, çarpıcı yeni detaylar sundu.

Özel kuvvetlerin, teknik vasıtalar kullanarak kıyıya çıkmadan önce botlar ve belirtilmeyen "sualtı teslimat araçları" kullanarak önemli bir rol oynadığını, ardından gemileri belirlemeye ve hedef almaya yardımcı olmak için "özel teknik araçlar" kullandığını söyledi.

Ancak Sevastopol'daki yangınlar henüz sönmemişken, Ukrayna'nın Kırım'daki en modern hava savunma sistemlerinden birini, Yevpatoria'da 40 mil (64 km) kuzeydeki bir S-400'ü patlattığı daha dramatik gece patlamaları yaşandı.

Bu, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'ndaki Rus hava savunmalarının ana bileşenlerini karıştırmak ve yok etmek için insansız hava araçları ve Ukrayna yapımı Neptune füzelerinin kombinasyonunu kullanan başka sofistike bir operasyondu.

Önemli bir yan not: Aynı tekniği Kiev üzerinde kullanma girişimlerinin genellikle ABD Patriot füze savunma sistemlerinin varlığı sayesinde başarısız olduğuna dair genel bir görüş vardır.

Perşembe günü, Ukrayna'nın son bir ay içinde Kırım'da bir S-400 yüzeyden havaya füze sistemini devre dışı bıraktığı ikinci kez oldu.

23 Ağustos'ta, Tarkhankut Yarımadası'nın batısındaki Olenivka'da, Ukrayna'nın başka bir fırlatıcıyı ve yanındaki bir radar istasyonunu yok etmeyi başardığı bildirildi.

Rusya'nın Kırım'da en fazla altı S-400 fırlatıcısına sahip olduğu düşünülüyordu. Şimdi ikisini kaybetti.

Ancak bunlar sadece Ukrayna'nın son operasyonlarından bazılarıdır. Diğerleri, açık deniz gaz platformlarındaki Rus radar pozisyonlarını devre dışı bıraktı ve Kiev'e göre deniz üstü füzeli bir çıkarma gemisine saldırmak için deniz drones kullanarak karmaşık operasyonlar gerçekleştirdi.

Hava üsleri, birlik yoğunlukları, eğitim sahaları ve Karadeniz filosu ile Kırım, Rusya'nın geçen yıl tam ölçekli istilasından bu yana ana hedef olmuştur.

"Ancak Kırım'da hala çok sayıda stokları var, top mermileri ve diğer türde silahlar

," diyor Musiienko. "Ve bu, onların ana lojistik tedarik hattıdır."

Aylar içinde Kiev'in operasyonları sofistike hale geldi, Ağustos 2022'de Saky hava üssündeki tahminen dokuz Rus uçağını yok eden bir drone saldırısından, bugünkü drone ve füze saldırılarına kadar.

Daha gelişmiş silahların yolunun olduğu düşünülürken, Musiienko Ukrayna'nın giderek daha sofistike operasyonlar başlatmasını bekliyor.

"ATACMS (taktik balistik füzeler) ABD'den geldiğinde, bir saldırıda balistik füzeler, seyir füzeleri ve ayrıca insansız hava araçları kullanmaya çalışacağımızı düşünüyorum," diyor.

"Ve bu, Rusya'nın hava savunma sistemleri için ciddi bir sorun olacak," diye ekliyor.

"Onları kör etmeye çalışacağız."

Her başarılı saldırı, diyor, bir sonrakini daha kolay hale getiriyor. "Yolu temizliyoruz ve daha basit hale geliyor." Washington'dan gelen son raporlar, Biden yönetiminin ATACMS uzun menzilli füze sistemini onaylamaya yakın olduğunu gösteriyor, Ukraynalıların aylardır lobi yapmasının ardından.

Peki bu, Kiev'in Kırım'ı geri alma hedefine daha da yaklaştığı anlamına mı geliyor?

"Yaklaşıyor, ama hala yapılacak çok şey var," diyor emekli Ukrayna donanması kaptanı Andriy Ryzhenko.

"Azak Denizi kıyısını özgürleştirmemiz ve kara koridoru kesmemiz gerekiyor," diyor, Ukrayna'nın güneydeki yavaş, sıkıcı taarruzuna atıfta bulunarak.

Ve sonra Kerç Köprüsü var.

Ukrayna, Moskova'nın Kırım'a olan can damarı olan köprüsüne neredeyse bir yıldır saldırıyor, ancak Rus ağır ekipmanı hala kritik demiryolu boyunca ilerliyor.

Daha iyi savunulmasına rağmen, hala Kiev'in hedefinde. "Kırım köprüsünü kapattığımızda, bu onlar için lojistik bir sorun olacak," diyor Ryzhenko, biraz alçak gönüllülükle.

Kırım'ı kesmek Rusya için felaket olurdu ve Ukrayna'nın zorlu güney taarruzuna hoş bir destek sağlardı.

Bu yüzden tüm bunlar Ukrayna'nın yarımada'yı geri alma çabasının bir öncüsü mü?

Kiev'deki gözlemciler kendilerini aşmamaya çalışıyorlar.

"Bu, Kırım'ın özgürleştirilmesi için bir hazırlık olabilir," diyor Musiienko. "Ancak zaman alacağını anlıyorum.

"Şu anda ne yapmaya çalışıyoruz, Kırım yolunu temizliyoruz."

Cumartesi günü, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Ukrayna'nın Kırım'ı terk etmeye zorlamak için elinden gelen her şeyi kullandığını söyledi.

"Ruslar Kırım'ı kendi istekleriyle terk etmiyorsa," dediği bir radyo röportajında, "onları 'dumanla çıkaracakmışız gibi' olacak."