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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe karşısında takıma ve taraftara güveniyor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe karşısında takıma ve taraftara güveniyor

64. dakikada Bitexen Antalyaspor yeniden farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor'un kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Larsson, sert ve düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

43. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bytyqi'nin ceza alanı sağ çaprazda pas verdiği Van de Streek bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Mehmet Mert İslah'tan dönen topu bir kez daha önünde bulunan Hollandalı oyuncu, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-0.

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