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Geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 9 puanla 10'uncu sırada yer alan, bu mücadelelerde rakip kaleleri 9 kez sarsıp, kalesinde 8 gol gören Bitexen Antalyaspor, sekizinci haftada 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

İki maçtaki ikişer golüyle Antalyaspor'daki gol sayısını 4'e çıkaran Adam Buksa, takımın en skorer oyuncusu konumuna yükseldi.

Adam Buksa , yedinci haftada 2-1 biten İstanbulspor maçında kaydettiği iki golle takımının ilk deplasman galibiyetine önemli katkı sundu.

Buksa, Antalyaspor'un altıncı haftada sahasında Yılport Samsunspor karşısında 2-0 kazandığı mücadelede bir gol pası verdi.

Beşinci haftada dış sahada 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eren mücadeledeki performansıyla dikkati çeken Polonyalı santrfor, Antalyaspor'un müsabakadaki iki golüne de imza attı.

Sakatlığı nedeniyle iki hafta uzak kaldığı yeşil sahalara dördüncü haftada iç sahada 1-1 berabere biten Mondihome Kayserispor karşılaşmasıyla geri dönen Buksa, bu mücadelede 83 dakika süre aldı.

Sezon öncesi Fransa'nın Lens takımından kiralık olarak kırmızı-beyazlı kadroya dahil olan 27 yaşındaki forvet, ilk hafta Antalyaspor 'un deplasmanda Trabzonspor'a karşı 1-0 kaybettiği maçta 90 dakika forma giydi.

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