Antrenör eğitim programlarına katılan aday antrenörler, ikinci etaplar başlayıncaya dek geçen süreçte kulüplerde program konularıyla ilgili pratik yaparak staj dönemlerini tamamladı. Ayrıca online eğitimler ile aday antrenörlerin gelişim süreçleri de yakından takip edildi.



Antrenör eğitim programları, "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde düzenleniyor. Saha çalışmalarında yaş gruplarına göre piyon oyuncu grupları eğitimlere destek veriyor.



Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin eğitimlerin başlamasının ardından yaptığı değerlendirmede ise, "Haziran ayı itibarı ile UEFA B Eğitim programlarının ilk etaplarını tamamladık. Ocak Ayında Antalya'da gerçekleştirdiğimiz UEFA B gruplarının ikinci aşamaları ile eğitimlerimiz devam edecek. İkinci etaba gelmeden önce tüm aday antrenörlerimiz odaklanmış ve adanmış bir şekilde süreçte staj ve ödev konularını hazırlayarak antrenör eğitimcileri ile gerçekleştirdikleri bire bir online toplantılarla antrenörlük becerilerini ve yeterlik seviyelerini artırma fırsatını yakaladılar. " ifadelerini kullandı.



Eğitimlerde Antrenör Eğitim Programları Müdürü Emrah Aykurt ile antrenör eğitimcileri Fatih Serkan Albayrak, Furkan Köseoğlu, Altan Aksoy, Osman Üstünel, Aşkın Çift, Aydın Yılmaz, Kemal Coşkun, Nur Mustafa Gülen, Ömer Aysan Barış, Benjamin Fuchs, Sercan Görgülü ve Ahmet Gün görev alıyor.