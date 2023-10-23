Haber: Damla Oya Erman

Güneş sistemi içindeki Ay'ın yaşının ne kadar eski olduğu hakkındaki düşünceleri değiştiren bir gelişme yaşandı. Apollo 17 astronotlarının Dünya'ya getirdiği Ay parçalarının taze bir analizi, Ay'ın şimdiye kadar düşünülenden 40 milyon yıl daha yaşlı olduğunu öne sürdü.

Yeni verilere göre, Ay'ın yaşını 4.46 milyar yıl olarak belirlemek mümkün. Bu, Ay'ın güneş sistemi oluştuğundan tam 108 milyon yıl sonra var olduğu anlamına geliyor. Daha önceki tahminler ise bu süreyi 60 milyon yıl içinde koyuyordu. Bu analizin arkasındaki bilim insanları, Ay'ın tarihini ve evrimini, aynı zamanda Dünya'nın tarihini daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını vurguluyor.

Chicago Üniversitesi'nden profesör Philipp Heck, "Ay olmadan, Dünya'da yaşam farklı görünürdü" dedi ve ekledi: "Bu, daha iyi anlamak istediğimiz doğal sistemimizin bir parçasıdır ve çalışmamız bu bütün resimdeki küçük bir parçayı sunuyor."

Güneş sisteminin Ay'ı nasıl oluşturduğu konusundaki yaygın teoriye göre, Ay, Mars büyüklüğündeki bir cismin genç bir Dünya'ya çarpışmasının sonucunda oluştu. Bu çarpışma sonucu ortaya çıkan malzeme, yerçekimi tarafından sınırlanmış bir şekilde, bugün gördüğümüz Ay'ı meydana getirdi. Ancak bu çarpışmanın tam olarak ne zaman gerçekleştiği ve Ay'ın oluşması ne kadar sürdüğü hala açık bir soru olarak kalmıştı.

Yeni sonuçlara ulaşmak için bilim insanları, Apollo 17 misyonuyla Dünya'ya getirilen Ay örneklerinde bulunan "zirkon" adlı bir mineralin taneciklerini inceledi. Zirkon kristalleri, Ay'ın doğuşundan sonra ilk katılaşanlar olduğuna inanılıyor ve Ay'ın yaşına dair ipuçları taşıyabilirler.

Analiz için örneklerin yaşını belirlemek amacıyla araştırmacılar, bir parça Ay örneğindeki bireysel atomları tanımladı ve haritaladı. Daha sonra, bu örneği odaklanmış elektron ışını kullanarak "keskinleştirdiler" ve ardından bir lazer kullanarak atomları buharlaştırarak bu atomların hızlarını ölçtüler. Bu hızlar, atomların ne kadar ağır olduklarını ve dolayısıyla neyden oluştuklarını belirlemelerine yardımcı oldu.

Bilim insanları, örnekteki uranyum ve kurşun atomlarının miktarını ölçtüler ve bu atomların hızlı bozunma hızını bildikleri için örneğin 4.46 milyar yıl yaşını belirlemeye yardımcı oldular.

Bu sonuçlar, Ay'ın yaşının daha kesin bir şekilde belirlenmesine olanak tanıyor ve Ay'ın tarihi ve evrimiyle ilgili daha fazla bilgi sağlıyor.

