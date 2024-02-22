Haber: Damla Oya Erman

Bu uygulama, gerçek zamanlı skorlar, temel istatistikler ve canlı bahis oranları sunuyor.

Uygulama, başlangıçta NBA, NHL ve MLS gibi liglerden canlı verilere erişim sağlayacak. Ayrıca, Mart Ayı Çılgınlığı dönemi için hem erkeklerin hem de kadınların NCAA basketbolu için gerçek zamanlı veri sunacak. NFL ve MLB gibi diğer ligler de zamanla eklenecek.

Apple Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, "Spor hayranlarına istediklerini sunmak için Apple Sports'u yarattık - inanılmaz derecede hızlı erişim sağlayan bir uygulama," dedi.

Uygulama, reklam içermeyecek ve kullanıcıları doğrudan eylemi izlemek için diğer uygulamalara yönlendirecek. Bu adım, teknoloji şirketlerinin spor dünyasındaki varlığını daha da güçlendirdiği bir dönemde geldi.

Apple, son yıllarda MLB ve MLS gibi çeşitli spor ligleriyle anlaşmalar yaparak bu liglerin maçlarını Apple TV+ yayın hizmetinde yayınlamıştı. Bu hamle, spor haklarına olan ilginin arttığı bir dönemde geldi.

Apple Sports'un piyasaya sürülmesi, spor hayranları arasında heyecan yarattı ve gelecek dönemlerde uygulamanın nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.