Haber: Damla Oya Erman

Tech sitesi 9to5Mac'in ilk olarak bildirdiği değişiklik, iMessage özelliklerini Android kullanıcılarına getirecek bir iletişim standardını benimsemeyi içeriyor.

Bu değişiklik, okuma makbuzu, yazma göstergeleri, grup sohbetleri için daha iyi destek ve görsel paylaşımda (resim ve videolar) yüksek kalite gibi özellikleri içerecek. Apple, bu standardı destekleyeceğini ve bunu gelecek yılın ilerleyen zamanlarında ekleyeceğini açıkladı. RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) adı verilen bu standard, SMS veya MMS gibi alternatiflerin yerine geçmeyi amaçlıyor ve hem Wi-Fi hem de mobil veri üzerinden çalışabiliyor.

Apple'ın bu değişikliği, hem düzenleyicilerin hem de rakiplerin işletim sistemleri arasında daha sorunsuz bir çalışma talepleri üzerine geldi. Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası, şirketleri ana hizmetlerini platformlar arası uyumlu hale getirmeye zorluyor. Google, RCS'yi zaten iletişim uygulamasında destekliyor ve Apple'ın bu standardı benimsemesini istiyordu.

Bu değişiklik aynı zamanda, Apple'ın platformlar arası iletişime karşı direncinin bir örneği olarak biliniyor. Ancak Apple, şimdiye kadar bu konuya fazla odaklanmaması gerektiğini savundu. Ancak rekabet ve düzenleyici baskılar, şirketi bu kararı almaya yönlendirdi.

Bu değişiklik aynı zamanda, Apple'ın yeni nesil iPhone 15'inin bir USB-C evrensel şarj sistemine sahip olacağını duyurmasının ardından yaklaşık iki ay geldi. Bu değişiklik, Avrupa Birliği'nin, küçük cihazların 2024'e kadar USB-C şarjı desteklemesini zorunlu kılan bir yasayı onaylamasından kısa bir süre sonra geldi.

Analistlere göre, Apple'ın bu değişiklikleri yapması, Avrupa Birliği düzenlemelerine önceden sahip olma ve bunları kendi avantajına pazarlama çabası olarak görülebilir. Apple, bu sayede müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Ancak, bu değişiklikle birlikte, iMessage'ın mavi balonları (Apple kullanıcıları) ve yeşil balonları (Android veya diğer kullanıcılar) arasındaki görsel ayrımın devam edeceğini belirtmek önemli. Analistlere göre, bu renkler, Apple'ın marka stratejisinin bir parçası olarak kalacak ve müşterilere özgü bir kimlik sunmaya devam edecek.