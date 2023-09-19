Haber: Damla Oya Erman

Önceki haftaya kadar Apple'ın web sitesinde iPhone 13 ve iPhone 13 Mini arasından seçim yapmak mümkündü. Ancak Apple, iPhone 15 serisini tanıttığında, iPhone Mini'yi yeni olarak satın alma seçeneği sunmayı sonlandırdı.

iPhone Mini, ekranı 5.4 inç olan daha küçük bir seçenek sunuyordu ve birçok kullanıcı için bu daha kullanışlı bir seçenek olarak kabul ediliyordu.

Daha önce iPhone 13 Mini tercih edenler için iyi haber ise standart boyutlu iPhone 13'ün fiyatının 100 dolar düşürüldüğü oldu ve şimdi 599 dolara satılıyor.

Ancak iPhone Mini'nin sonu, küçük ekranlı telefonlara olan talebin azaldığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. iPhone 14 serisinin tanıtımında Mini versiyonu yer almamıştı ve bu da düşük satışlarla ilişkilendirilebilir.

Apple, son yıllarda daha büyük ekranlı telefonlar tanıttı ve 6.7 inçlik iPhone "Pro Max" modeli en büyükleri arasında yer alıyor.

iPhone Mini'nin hayranları için hala küçük bir seçenek mevcut. iPhone SE, Apple'ın web sitesinde bulunuyor ve eski parçalar kullanılarak üretilmiş uygun fiyatlı bir akıllı telefon olarak sunuluyor. 429 dolara satılan bu telefon, 4.7 inçlik daha küçük bir ekrana sahip.