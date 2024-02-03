Haber: Damla Oya Erman

Özellikle App Store ve diğer hizmetlerden gelen rekor gelirle desteklenen bu büyüme, ancak Çin'de yaşanan zorluklarla gölgelendi.

Şirketin kazanç raporu, yeni ürünü Vision Pro kulaklığı piyasaya sürmeden bir gün önce geldi. Apple, bu ürünü ev elektroniğinin vazgeçilmezi haline getirmeyi hedefliyor.

Apple genel olarak bir yıldır ilk kez gelir artışını bildirirken, Çin'de ise gelir %13 düştü. Buna karşılık, satışlar Avrupa ve Japonya'da arttı.

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin büyümesinin iPhone satışları ve 2023'ün son üç ayında şirketin hizmetler bölümünde tüm zamanların en yüksek gelir rekoruyla desteklendiğini belirtti.

Çin'de düşen satışlar konusundaki endişelere Cook, "Uzun vadeli olarak Çin konusunda çok iyimserim" diyerek yanıt verdi.

Apple'ın net iPhone satışları bir yıl önce 65.7 milyar dolardan geçen yılın son üç ayında 69.7 milyar dolara yükseldi. Ancak analist Jesse Cohen, Çin'deki gelir rakamlarının, Huawei gibi yerel şirketlerden gelen artan rekabet karşısında talebin beklenenden daha fazla yavaşladığını gösterdiğini belirtti.

Cook, Vision Pro'nun tanıtımıyla ilgili olarak, "Bu, Apple'daki birçok insanın çok yıllık çabalarının bir sonucu oldu. Gerçekten de onu bu noktaya getirmek için bütün bir şirketin çabası gerekiyordu" dedi.

Genel olarak, Apple çeyrek başına 2.18 dolar EPS bildirirken, gelir de analistlerin 119.6 milyar dolarlık tahmininin üzerindeydi.

Apple'ın hisse senedi borsa kapanışından sonra %3'ten fazla düşerken, Vision Pro'nun tanıtımı, analistler ve yöneticilerle yapılan soru-cevap oturumunun odak noktası oldu.