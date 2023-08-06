Haber: Damla Oya Erman

Apple Card sahiplerinin bu hesapları açma seçeneğine sahip olduğu 3.5 aylık süre boyunca bu fonlar birikti. Tasarruf hesaplarıyla müşterilere yıllık yüzde 4.15 getiri sağlanıyor ve hesaplar ücret, asgari mevduat veya asgari bakiye kurallarına sahip değil.

Ayrıca, Goldman Sachs tasarruf hesabına sahip müşteriler, otomatik olarak hesaplarına yaptıkları alışverişlerden kazandıkları Daily Cash nakit geri ödülleri yönlendiren bir özellik kullanıyor. Bu tasarruf hesabına sahip olanların büyük bir çoğunluğu, yani %97'si, bu otomatik mevduat seçeneğini tercih ediyor.

Mayıs ayının başlarında Forbes, bu tasarruf hesaplarının sunulduğu ilk haftada başlatılan hesap sayısının 240,000'i geçtiğini bildirmişti. Hesapların, sunulduktan sonraki dört günde 990 milyon dolar değerinde giriş yaparak yoğun ilgi gördüğü belirtilmişti.

Goldman Sachs ile Apple Card ortaklığı hakkında Wall Street Journal tarafından hazırlanan 30 Haziran raporu, Goldman Sachs'ın tüketici odaklı işine odaklanmayı azaltarak yatırım firmasıyla görüşmelerde olan American Express ile ortaklık anlaşmasını potansiyel olarak sonlandırmayı düşündüğünü öne sürmüştü.

Apple, çarşamba günü 10 milyar dolar değerinde tasarruf hesabı mevduatının açıklanmasını, teknoloji devinin üçüncü çeyrek sonuçlarını yayınlamadan bir gün önce yaptı. CEO Tim Cook, 4 Mayıs'taki ikinci çeyrek kazanç çağrısında tasarruf hesabıyla ilgili olarak, "Özellikle tasarruf hesabıyla ilgili olarak, ilk tepkiden çok memnunuz. İnanılmaz oldu" dedi.

Aynı zamanda Apple'ın bununla ve Apple Pay Later ile "müşterilere daha iyi veya daha sağlıklı bir finansal hayat yaşamalarına yardımcı olmayı düşündüğünü" de belirtti.