Haber: Damla Oya Erman

Apple, bu yıl karşılaştığı beş büyük zorlukla başa çıkmak zorunda kalacak. Çin'deki satış sorunları, ABD'deki devam eden patent davaları, generatif yapay zeka konusunda geride kalma, gelir endişeleri ve düzenleyici baskılar şirketin önümüzdeki dönemdeki mücadelelerini belirliyor.

Çin'deki sorunlar, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan bu kritik pazarda iPhone satışlarının Huawei'nin başarılı Mate 60 Pro modeliyle karşılaştırıldığında zayıf olmasıyla ortaya çıkıyor. Apple, Çin'deki pazarını canlandırmak için beklenmedik bir şekilde iPhone ve diğer ürünlerinde geçici indirimler uyguladı. Ancak bu hamle, iPhone'un performansının soru işaretleriyle dolu olduğu bir dönemde geldi; zira geçen yılın satışlarının yaklaşık %20'sini oluşturan bu pazar, Huawei'nin baskısı altında önemli bir düşüş yaşamıştı.

ABD'deki devam eden patent davası, Apple'ın popüler ürünlerinden biri olan Apple Watch'ın hala yasaklı olmasına neden oluyor. ABD federal temyiz mahkemesi, Apple'ın Masimo'nun patentini ihlal ettiğine dair bir kararı onaylayarak, şirketi bu premium akıllı saat modellerini ABD'ye ithal etmekten men etti. Bu durum sadece satışları değil, aynı zamanda Apple'ın itibarını da etkileyebilir.

Generatif yapay zeka konusundaki geri kalmışlık, rakip teknoloji şirketlerinin bu alanda attığı adımların gerisinde olduğunu gösteriyor. Microsoft, Meta, Google ve Samsung gibi firmaların generatif yapay zeka özellikleri sunmaya devam etmesine karşın, Apple'ın bu konuda sessiz kaldığı belirtiliyor. Bu durum, müşterilerin gelecekte Apple'dan benzer veya daha gelişmiş özellikler beklemelerine neden olabilir.

Gelir endişeleri, Apple'ı diğer ürün kategorilerinde satışları artırmak zorunda bırakıyor. Özellikle Mac ve iPad satışlarında zorlanan şirket, iPhone gelirlerini artırarak bir denge sağlasa da, beklentilerin altında kalan iPhone 15 satışları ve Çin'deki yumuşayan talep nedeniyle Barclays tarafından bu ay değer kaybına uğratıldı.

Son olarak, düzenleyici baskılar Apple'ı etkilemeye devam ediyor. Avrupa Birliği'nin belirlediği "gatekeeper" olarak kabul edilen büyük teknoloji şirketleri, platform kurallarında değişiklik yapmak zorunda kalacak. Bu, Apple'ı iOS uygulamalarının nasıl dağıtılacağı konusundaki münhasır kontrolünden vazgeçmeye zorlayabilir, bu da şirketin gelirini etkileyebilir.