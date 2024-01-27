Haber: Damla Oya Erman

ABD Senatörü Ron Wyden tarafından kamuoyuna duyurulan belgelere göre, bu alımlar Amerikalıların ziyaret ettiği web siteleri ve kullandıkları uygulamaların detaylarını içeriyor.

NSA'nın, ticari pazarlardan mahremiyetleri için mahkeme kararı alması gereken hassas bilgileri rutin olarak satın aldığına dair bu açıklamalar, hükümet kurumlarının Amerikalılar hakkında duyarlı bilgileri nasıl edindikleri konusundaki endişeleri artırıyor. Ayrıca, yabancı hükümetlerin benzer bir şekilde hareket ettiği ve Biden yönetiminin bu tür veri alımlarını kısıtlamayı hedefleyen bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığına dair yükselen endişelerle aynı döneme denk geliyor.

NSA'nın bu alımları, NSA Direktörü Paul Nakasone'un Wyden'a 11 Aralık'ta gönderdiği mektuba göre, "Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanılan elektronik cihazlarla ilgili bilgileri" içeriyor. Veriler, Nakasone'un ifadesine göre, cihazların interneti kullanırken ürettikleri teknik bilgileri içeren "netflow" verilerini kapsıyor.

Nakasone, bu veri alımlarının Amerikalıların iletişim içeriklerini içermediğini, ancak verilerin "tamamen iç internet iletişimi ve iletişimin bir tarafının" Amerika Birleşik Devletleri içinde bulunduğu ve diğer tarafın yurtdışında bulunduğu internet iletişimini içerdiğini belirtti. Nakasone, NSA'nın Amerikan cep telefonu konum verilerini veya Amerika'daki otomobil bilgi-eğlence sistemleri tarafından üretilen konum verilerini satın almadığını vurguladı.

NSA, bu veriyi özel satıcılardan satın aldığını doğrulayarak, "NSA, siber güvenlik misyonu için ticari olarak mevcut Netflow verilerini satın alır, bunun içinde ajansın siber tehdit istihbaratı toplama, analiz etme ve yayınlama görevini içerir," dedi bir NSA yetkilisi. "Tüm aşamalarda, NSA, ABD vatandaş bilgilerinin toplanmasını en aza indirmek için teknik filtrelerin uygulanmasını içeren adımlar atar."

NSA, bu veriyi siber güvenlik ve yabancı istihbarat görevlerini desteklemek için kullanırken, Wyden'ın taleplerine yanıt olarak Savunma Bakanlığı İstihbarat Yetkilisi Ronald Moultrie, veriyi satın alan kurumların "Dördüncü Değişiklik de dahil olmak üzere mevcut yasa, düzenleme ve politikalara uygun olma" sorumluluğuna sahip olduğunu belirtti.

Wyden, NSA'nın bu uygulamasını ifşa etmek için neredeyse üç yıl boyunca çaba gösterdiğini ve ancak Nakasone'un halefinin atanması konusunda bir engelleme koyduğunda başarılı olduğunu belirtti. Ayrıca, Wyden'ın 2021'de Savunma İstihbarat Ajansı'nın mahkeme kararı olmaksızın ticari olarak satın alınan cep telefonu konum verilerini satın aldığını açıkladığı benzer bir ifşaatın bir parçası olarak ortaya çıktı.

Bu gelişmenin ardından Wyden, Biden yönetimine bir mektup yazarak Amerikalıların internet verilerinin mahkeme kararı olmadan izlenmesine son verilmesini talep etti. Wyden, mektubunda, "ABD hükümeti, Amerikalıların gizliliğini sadece etik değil, aynı zamanda yasa dışı olan gölge bir endüstriyi finanse etmemeli ve meşrulaştırmamalıdır," dedi. Ayrıca, FTC'nin veri komisyoncularına yönelik son yasaklamalarını göz önüne alarak, istihbarat ajanslarını bu yasağa uymayan ticari olarak elde edilen verileri silmeye çağırdı.