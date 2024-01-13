Haber: Damla Oya Erman

Cuma günü teknoloji devinin hisse senedi (MSFT), hisse başına 338.47 dolarla kapanarak piyasa değerini 2.89 trilyon dolara taşıdı. Buna karşılık, Apple'ın hisse senedi (AAPL), hisse başına 185.92 dolarla kapanarak piyasa değerini 2.87 trilyon dolara düşürdü.

Piyasa değeri veya piyasa kapitalizasyonu, bir halka açık şirketin tüm hisselerinin toplam değerini temsil eder. Başka bir deyişle, şirketin piyasa değeridir.

Microsoft'ın bu çıkışı, şirketin generatif yapay zeka ile elde ettiği büyük başarılara dayanıyor. CEO Satya Nadella'nın 2023 yılında yaptığı çok milyar dolarlık yapay zeka yatırımı, rakiplerinden önce ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını ticarileştirmesine ve ürün yelpazesine eklemesine olanak tanıdı.

Geçen yılın sonlarında, OpenAI'nın ChatGPT'nin yapımcısıyla olan bağlarını güçlendirdiği biliniyor. OpenAI, yapay zeka alanında öncü bir kuruluştur.

Bu yükselişin ardında, Apple ise bir dizi sorunla karşı karşıya. iPhone satışları, Çin hükümetinin bildirilen alım kısıtlamaları nedeniyle kısmen yavaşlarken, Apple'ı zor durumda bırakmış durumda. Ayrıca, ABD'de en son Apple Watch modellerini satma yasağı gibi sorunlarla da uğraşıyor.

Microsoft yorum yapmayı reddederken, Apple ise CNN'in yorum talebine henüz cevap vermedi.