Haber: Damla Oya Erman

Bu kılıfların duyurusu, geçtiğimiz hafta Apple'ın yıllık sonbahar etkinliğinde, Apple'ın deri kılıflarının daha çevreci bir alternatifi olarak yapılmıştı.

Ancak erken incelemeler, bu yeni kılıflar için pek de olumlu değil. The Verge'den Allison Johnson, FineWoven kılıfı "kategorik olarak korkunç" olarak nitelendirdi. Johnson, kılıfları incelediklerinde, bu kuma üzerinde tırnak izleri bırakmanın oldukça kolay olduğunu belirtti ve bu izlerin bir hafta sonra dahi hala görünür olduğunu söyledi.

Gadget ve teknoloji haber sitesi T3'ten Carrie Marshall ise, kılıfın "çok ince bir keçe veya ucuz mücevher kutularında bulunan sahte kadife gibi hissettirdiğini" ve "toz çekmeye müsait olduğunu" dile getirdi.

CNET'ten Patrick Holland, FineWoven kılıfın MagSafe şarjın neden olduğu dairesel izler gibi "görünür eksiklikleri" olduğunu belirtti. Amazon'da siyah iPhone 15 Pro Max FineWoven kılıfı, bu yazı yazılırken dokuz incelemede 1.3 yıldız derecesine sahipken, mavi iPhone 15 Pro FineWoven kılıfı, yedi incelemede 2.6 yıldız derecesine sahip.

Bazı hayal kırıklığı yaşayan müşteriler, Reddit'te duygularını dile getirdi. Bir kullanıcı, "FineWoven kılıfımı ve cüzdanımı Cuma günü telefonumu aldığımda geri götürüyorum. Gerçekten fiyatına hayal kırıklığına uğradım. Bu şeylerin birkaç gün sonra iyi görünmesini bekleyemem," dedi. Başka bir Reddit kullanıcısı ise, şirketin logosunun kılıfın üzerindeki solgun görünümüne atıfta bulunarak, "Apple neden yeni olduğunda kirli ve solgun görünüyor?" diye sordu.

Ancak bazı Apple müşterileri, kılıfların daha olumlu yönlerini de paylaştılar. Bir kullanıcı, MacRumors forumunda, "Arka kısım yumuşak ve kadifemsi hissediyor" diye yazdı. Ancak, bu yumuşaklıkla birlikte dayanıklılığının deriden daha az olabileceğini düşündüğünü ekledi.

Apple, bu 60 dolarlık kılıfın beş farklı renkte sunulduğunu ve %68 geri dönüşümlü malzemeden yapıldığını belirtiyor. Ancak, bu FineWoven kılıfların, kullanıcıları pek de etkilemeyen yeni Apple ürünleri arasında yer almadığını söylemek mümkün değil.

Öte yandan, Cuma günü mağazalarda satışa sunulan iPhone 15'in uzun kuyruklar oluşturmasına rağmen, bazı hayranlar yeni modelin önceki iPhone'lara kıyasla büyük bir ilerleme sunmadığını düşündüler. Ancak, en büyük değişiklik, 11 yılın ardından bir Lightning şarj portundan USB-C'ye geçiş oldu. Yeni şarj portu, Apple'ın yeni AB yasalarına uyum sağlamak için zorunlu olarak benimsemek zorunda kaldığı bir avantaj sunuyor, çünkü diğer telefonları şarj etme yeteneği ve Apple'ın MacBooks gibi birçok başka cihazın da kullandığı bir şarj kablosunu kullanma yeteneği gibi.