Haber: Damla Oya Erman

Apple, Salı günü sonbahar özel etkinliğini duyurarak 12 Eylül sabahı için basın mensuplarına davetiye gönderdi. Davetliler, Cupertino, Kaliforniya'daki Apple Park'ta bulunan Steve Jobs Tiyatrosu'nda etkinliğe bizzat katılma fırsatına sahip olacaklar.

Diğer yandan, genel halk ise saat 20:00’de çevrimiçi olarak etkinliği izleyebilecek.

Apple'ın etkinlik davetiyeleri her zaman detaylı bir şekilde incelenir. Bu yılın davetiyelerinde, dağılan renkli bir Apple logosu ve "Wonderlust" (Merakla Bekliyoruz) sloganı yer alıyor.

Şirketin iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini tanıtması bekleniyor. Söylentilere göre, yeni iPhone modeli önemli yükseltmelerle gelecek: Yeni renk seçenekleri, daha uzun pil ömrü, Apple'ın özel lightning bağlantısının yerini USB-C'nin alması, hızlı şarj imkanı ve büyük ölçüde geliştirilmiş kamera yetenekleri gibi.

Apple söylentilerini yakından takip eden teknoloji blogu 9to5Mac'e göre, Apple Watch ve Apple Watch Ultra'nın yeni versiyonları da etkinlikte görücüye çıkabilir.

"Wonderlust" etkinliği, Apple'ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda bir dizi donanım ve yazılım ürününün yanı sıra iddialı karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu tanıttığı etkinliğin ardından yaklaşık üç ay sonra düzenleniyor.